За два месяца в Испании зарегистрировано больше кибератак, чем за весь 2014 год

Правоохранительные органы Испании зарегистрировали за первые два месяца 2018 года 125 инцидентов, связанных с кибербезопасностью, в то время за весь 2014 год их насчитывалось 63.

Сообщается, что большинство инцидентов связаны со сканированием сети и вирусными атаками. Также распространён спам и попытки похищения личных данных.

Испанские правоохранители рассматривают киберпространство как новое «поле битвы». В Национальной полиции и Гражданской гвардии были созданы специальные управления информации, расследований и киберпреступности.

Среди тяжких преступлений, с которыми полиции приходится сталкиваться в киберпространстве – детская порнография, мошенничество, а также кражи с банковских карт или при совершении операций, связанных с электронной торговлей.