За 4 месяца в Кампо-де-Гибралтар изъято больше кокаина, чем за весь прошлый год

Правоохранительные органы Испании с января по апрель 2018 года изъяли в Кампо-де-Гибралтар (Кадис) кокаина больше, чем за весь прошлый год.

Как сообщил министр внутренних дел Хуан Игнасо Сойдо во время визита в Кадис, с начала года в комарке было конфисковано более 11 тонн кокаина. Он также объявил об увеличении в регионе числа агентов Национальной полиции и Гражданской гвардии и принятии прочих мер, направленных на борьбу с наркотрафиком. Среди них – модернизация системы наблюдения, использование новых судов и оборудования для видеосъёмки.

С января по апрель в Кампо-дель-Гибралтар за наркоторговлю было задержано 295 человек.

С учётом увеличения присутствия правоохранителей и проведения многочисленных операций, министр исключил возможность работы наркокартеля в этом регионе, как предполагалось ранее. Сойдо также сообщил о тесном сотрудничестве между разными государственными органами, в целях повышения эффективности операций, в частности, это касается конфискации лодок и автотранспорта, используемого для перевозки наркотиков, использования радаров и систем наблюдения, а также установления местоположения складов с наркотиками.