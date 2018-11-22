За 11 лет в испанских аэропортах скончались 367 человек

Такие данные представило Министерство развития Испании в парламент страны на фоне опасений, связанных с сокращением медицинского персонала в аэропортах сети Aena в последние годы. В Секретарите по инфраструктуре пояснили, что в испанских аэропортах гарантируется первая и экстренная помощь, а также транспортировка в больницы в экстренных случаях, в соответствии с Общим режимом социального обеспечения. Представители ведомства призвали к спокойствию, отметив, что доля пассажиров, которые обратились за помощью в течение последних 18 лет, составила всего 0,01% от общего пассажиропотока.

Также подчёркивается, что в настоящее время в аэропортах сети Aena соблюдаются все нормы и требования по оказанию медицинской помощи, предъявляемые Международной организацией гражданской авиации. В то же время, представители власти пообещали рас смотреть возможность расширить медицинские услуги в аэропортах, отметив, что в этой области всегда нужно стремиться к улучшениям.