Военные учения напугали жителей каталонского городка

Высадка солдат в долине Валь-де-Льемена вызвала тревогу у жителей муниципалитета Канет-д’Адри, сообщает La Vanguardia. Присутствие военных с оружием напугало некоторых горожан. Мэр Карлес Эспиголь заверил, что не знал о готовящихся маневрах, и выразил возмущение в связи с недостатком информации. Он обратился за разъяснениями в местное представительство правительства Испании, где ему сообщили, что учения группы из города Сан-Клементе-Сасебас продлятся до 2 декабря.

25 октября местное подразделение Министерства обороны сообщило о готовящихся маневрах во все муниципалитеты, которые они затрагивали, а также о численности контингента, задействованных транспортных средствах и продолжительности маневров. Сообщение было направлено по факсу.

Суть нынешних учений заключается в том, чтобы создать для военных сложные и утомительные условия, которые должны мотивировать их на принятие верных решений. Это один из основных видов тренировки, в ходе которого они готовятся к участию в зарубежных миссиях.

Эспиголь считает, что подобные маневры недопустимы на данной территории. Члены партии "Кандидатура народного единства" (CUP) высказались в аналогичном ключе и выпустили официальное сообщение, в котором назвали учения "полноценной провокацией". Политики напомнили, что в сентябре Провинциальный совет Жироны одобрил проект резолюции, призванной положить конец военной практике испанских ВС, периодически проводимых в регионе. "Если они хотят играть в войнушку, пусть делают это у себя дома", - считают члены CUP.