Водители Cabify жалуются на нападения испанских таксистов

В Малаге бастующие таксисты нападают на водителей конкурирующих перевозчиков, сообщают испанские информагентства. Так, водители сервиса Cabify жалуются на угрозы и даже нападения таксистов.

По словам водителей, возмущенные таксисты забрасывали их яйцами, били стекла и зеркала, прокалывали шины. Всего в дни забастовки было повреждено 15 машин. Кроме того, таксисты создавали препятствия на пути других автомобилистов, блокировали движения, создавали пробки на дорогах.

Больше всего таксистов возмутило временное расширение автопарка Cabify, которое компания организовала в связи с проходящей в Малаге ярмаркой.