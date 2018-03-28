Во время протестов в Таррагоне манифестанта сбил автомобиль

В Таррагоне во время акции протеста против задержания бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, водитель автомобиля сбил одного из её участников.

Инцидент произошёл на проспекте Република-Архентина, когда сотни манифестантов возвращались в центр города после акций на трассе AP-7 и N-260. Один из участников протеста начал переходить дорогу, когда его едва не сбил автомобиль. Водитель провёз манифестанта на капоте несколько десятков метров. Затем он остановился, и когда пострадавший отошёл, автомобиль скрылся на большой скорости. Происходящее попало в объектив камеры одной из каталонских журналисток, и видео быстро распространилось в социальных сетях.

Мужчина получил травму лодыжки. На место происшествия прибыла скорая помощь.

Очевидцы запомнили номерной знак автомобиля и сообщили его полиции. Городская гвардия завела дело против водителя, в связи с нарушением правил безопасности дорожного движения и опасным вождением.