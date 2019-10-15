Во время протестов в Каталонии пострадал 131 человек, а задержаны лишь трое

По данным испанских СМИ, во время акций протеста, прошедших в Барселоне в понедельник, пострадал 131 человек. Из них 47 человек - сотрудники правоохранительных органов.
В большинстве случаев пострадавшие отделались небольшими ушибами. Самой напряженной была ситуация в аэропорту Барселоны, где произошли столкновения между полицией и митингующими.
О 131 пострадавшем сообщает Система скорой медицинской помощи (SEM). Причем 115 из них была оказана помощь в районе терминала Т1 аэропорта «Эль-Прат». 24 человека были доставлены в медицинские учреждения. Известно, что у одного из них поврежден глаз.
Несмотря на агрессивное сопротивление протестующих, были задержаны всего три человека, сообщает издание 20Minutos. Один - в аэропорту Барселоны, второй - в Матаро, и третий - в Лериде. Последний оказался несовершеннолетним и был в этот же вечер отпущен.
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