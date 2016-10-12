Во Франции нашли арсенал баскских террористов

Агенты испанской Национальной полиции и Генеральной дирекции по безопасности Франции обнаружили на севере этой страны арсенал, который может принадлежать баскской террористической организации ЭТА. Оружие было найдено в лесном массиве в департаменте Уаза, расположенном в регионе Пикардия.

Источники издания 20minutos сообщают, что ЭТА стремилась вести переговоры с французским и испанским правительствами. Арсенал был обнаружен благодаря многолетней совместной работе, которая велась силовыми ведомствами обеих стран против террористической организации.

Операция под названием Pardines была разработана во Франции год назад.