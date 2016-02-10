Во Франции 7 испанских спелеологов застряли в пещере

Семь испанский спелеологов – шесть мужчин и одна женщина – остаются заблокированными в пещере на юго-западе Франции. Их местонахождения установлено и на месте работают спасатели, однако достать спелеологов из пещеры пока не удалось.

Группа из 15 спелеологов спустились на глубину в 300 метров в коммуне Эрран. 8 из них смогли подняться на поверхность, а остальные остались заблокированы.

По последним данным, никто из спелеологов не пострадал, но они по-прежнему находятся внизу.

Ведутся спасательные работы.