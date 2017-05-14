Вирус WannaCrypt поразил 600 компьютеров в Испании

Национальный институт кибербезопасности сообщил, что вирус WannaCrypt поразил около 600 компьютеров в Испании. Из них почти 10 пришлись на стратегически важные национальные компании. По этом показателю Испания занимает 18 место в мировом рейтинге стран, пострадавших от кибератак.

В настоящее время с инфицированными системами работают специалисты Центра реагирования на инциденты в сфере безопасности и индустрии (Certsi). Особое внимание уделяет испанской телекоммуникационной компании Telefónica, с которой тесно связаны компьютерные сети других крупных корпораций.

Известно, что экспертам удалось установить две разновидности вируса: WannaCrypt.A и WannaCrypt.B. Первым поражено 100 тысяч компьютеров в 166 странах. WannaCrypt.B пока изучен меньше. Но именно он поразил сеть Telefónica. По словам программистов, вирус заражает сначала один компьютер, а затем распространяется на всю сеть. Уязвимыми показались системы Windows.

Сотрудники Certsi рекомендуют рядовым пользователям внимательно следить за новостями и следовать советам, поступающим из официальных источников. Не лишним, по их словам, будет обновление антивирусов. Также не рекомендуется открывать ссылки, приходящие с незнакомых электронных адресов, или отвечать не такие письма. Также следует с настороженностью относиться к любым сообщениям, приходящим от незнакомых пользователей в мессенджерах.