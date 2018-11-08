ВИДЕО: пожилую испанскую пару сняли с рейса из-за языкового барьера

Пожилую пару из Испании сняли с рейса компании KLM, следовавшего из Амстердама в Мадрид, из-за конфликта с экипажем.

Перед взлётом один из бортпроводников взял сумку испанца, чтобы положить её в другое место. Пассажир не понял, почему его вещи перекладывают, и попытался потребовать объяснений от работника авиакомпании. Однако пожилой мужчина говорил только по-испански, а бортпроводник не мог его понять. В итоге между испанской парой и работниками KLM завязался конфликт, и старший бортпроводник решил снять возмущённых пассажиров с рейса.

Перед тем, как выйти из салона, пара извинилась и поблагодарила за поддержку других пассажиров, которые выразили несогласие с решением экипажа.