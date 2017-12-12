В Жироне задержаны воры в женских купальниках

В Жироне полиция задержала двоих молодых людей в возрасте 18 и 28 лет, которые совершили кражи в четырёх супермаркетах города. В причастности к преступлениям также подозревается 26-летняя женщина.

Внимание сотрудников полиции привлёк мужчина, который доставал их из-под одежды товары и загружал их в автомобиль. Когда правоохранители попросили его перечислить покупки, он не смог дать ответа на этот вопрос, что стало поводом для задержания. В машине в это время также находились предполагаемые сообщники магазинного вора. Кроме того, внутри были обнаружены товары на сумму около 490 евро без соответствующих документов, которые подтвердили бы их покупку. По предварительным данным, кражи были совершены в четырёх супермаркетах в муниципалитете Эшампле и районе Мас-Гри в Жироне.

Как сообщает газета La Vanguardia, после задержания стало известно, что на мужчинах были женские купальники, в которые они складывали награбленное, а предполагаемая соучастница преступления имела при себе женскую сумку с подкладкой из алюминия, чтобы беспрепятственно проходить через рамки.

Все трое задержанных – жители Тордеры (Маресме).