В Жироне задержаны продавцы поддельных артефактов

Каталонская полиция задержала двух жителей муниципалитета Амер (Жирона) по подозрению в разграблении археологических памятников и реализации через Интернет поддельных артефактов.

Как сообщают правоохранители, злоумышленники самостоятельно изготавливали имитации артефактов или покупали современные изделия из камня в Африке и выдавали их за находки эпохи неолита. В некоторых случаях они собирали камни в поймах рек и обрабатывали их на доисторический манер, пишет La Vanguardia.

Полиция конфисковала сотни палеонтологических находок, которые были похищены во время археологических раскопок неподалёку от Амера и в других районах Каталонии. В ходе обыска в доме, где проживали задержанные, помимо большого количества подделок, были обнаружены ископаемые останки, артефакты, информационные материалы, документы, металлоискатель и другие предметы.

Задержанным 29 и 35 лет. Оба имеют высшее образование в области геологии и археологии. Им вменяется в вину мошенничество и преступления против историко-культурного наследия.

Расследование этого дела началось ещё в декабре 2016 года, когда внимание полиции привлекла активная онлайн-продажа широкого спектра товаров: от ископаемых остатков динозавров до доисторических предметов быта.