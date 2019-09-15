В Жироне задержан гостиничный вор

В провинции Жирона задержан 32-летний испанец, которого обвиняют в серии краж со взломом, совершенных в отелях Сагаро (Коста-Брава).
14 августа злоумышленник взломал двери в двух номерах, из которых украл часы и 1000 евро.
А 2 сентября тот же грабитель проник в гостиничный номер и вынес оттуда компьютер, сумку и 800 евро.
Еще одна кража произошла 3 сентября. Добычей вора стал компьютер, документы и 80 евро.
Преступника удалось задержать благодаря записям с камер видеонаблюдения. Оказалось, что у мужчины богатое криминальное прошлое.Темы: Происшествия Жирона Туризм