В Жироне расследуют таинственную смерть туристки

43-летняя женщина скончалась в результате падения с высоты. Следствие прорабатывает все возможные версии.

Об исчезновении туристки заявил её партнёр, профессор Университета Жироны, по прошествии 10 часов. Он рассказал, что ночь с субботы на воскресенье пара провела в палатке. Около 7:00 женщина разбудила своего спутника со словами, что «хочет уйти к людям». Мужчина подумал, что она бредит во сне и продолжил спать. Когда через час он проснулся, женщины рядом не оказалось. Со его слов, погибшая ушла босиком и без верхней одежды. Мужчина заявил, что отправился на её поиски, однако в спасательную службу он обратился лишь в 17:30.

Спасатели в ходе поисков нашли некоторые вещи погибшей в разных по дороге к каналу в районе Фонт-дель-Сант. Тело было обнаружено во вторник в кустах на склоне, по которому практически невозможно безопасно спуститься. Из-за трудностей с доступом в эту зону, труп удалось извлечь лишь на следующий день.

Тело было доставлено вертолётом в Институт судмедэкспертизы, где в ближайшие дни будет произведено вскрытие. Агенты надеются, что именно оно поможет пролить свет на смерть женщины. Следователи сомневаются в том, что это было самоубийство, и не исключают причастность мужчины к инциденту.