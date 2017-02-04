В Жироне преступник в маске из фильма "Крик" напал на школьника

Автономная полиция Каталонии задержала молодого человека, вооруженного ножом и переодетого в костюм злодея из фильма "Крик", который совершил нападение на несовершеннолетнего в Жироне. Как сообщает La Vanguardia, около 7 утра, когда мальчик шел на автобусную остановку в районе Сан-Нарсис, на него напал неизвестный в маске и начал угрожать ему большим ножом. По предварительным данным, целью нападения было ограбление. Мальчику удалось убежать от нападавшего и добраться до полицейских, которым он и рассказал о случившемся.

Правоохранительные органы начали поиски агрессора. Его нашли спустя несколько часов на выходе из туалета в одном из помещений на улице Орьент. Мужчина по-прежнему был в маске. Там же полицейские обнаружили и нож.

Задержанный оказался 23-летний гражданин Доминиканской Республики, проживающий в муниципалитете Сальт. Ему инкриминируется попытка ограбления с применением насилия и угроз.