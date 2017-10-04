В Жироне полторы сотни автомобилей пострадали от рук хулиганов

По информации издания 20 minutos, 120 случаев хулиганства было зафиксировано в Вержесе, 16 – в Саррья-де-Тер, 13 – в Мединьи и 4 – в столице провинции. Мотивы злоумышленников пока неизвестны.

Депутат Луис Льяч, представляющий коалицию «Junts pel Sí», выразил свою поддержку жителям Вержеса, откуда он родом. Этот посёлок знаменит празднованиями Пасхальной недели, в особенности, процессией «Танца смерти». Мэр Вержеса – Игнаси Сабатер Пок (партия CUP). Пятеро его однопартийцев также входят в состав местого Совета. Ещё по два члена Совета представляют политические движения «CiU-Sumem per Verges» и «ERC-AM Verges».