В Жироне один ребенок погиб и еще шесть получили ранения при обрушении надувного замка

В одном из ресторанов Жироны обрушился надувной замок, в котором играли дети. Погибла девочка. Еще шесть детей пострадали.
Состояние одной из пострадавших - шестилетней девочки - описывается как "тяжелое". Остальные дети также были госпитализированы - в состоянии "средней тяжести". Пострадавшим - от 2 до 11 лет. Впрочем, по словам, медикам их жизни ничего не угрожает.
Соболезнования семье погибшей девочки выразил глава каталонского правительства Карлес Пучдемон.
Причины трагедии устанавливаются. По предварительным данным, замок плохо закрепили. Из шести креплений были использованы только два. Поэтому в определенный момент вся конструкция подлетела на 10 метров и была отброшена на расстояние в 40 метров.Темы: Происшествия Жирона