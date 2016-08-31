В Жироне обезвредили морскую мину, спровоцировав землетрясение

Толчок в 2,5 балла по шкале Рихтера удивил жителей населенного пункта Эль-Порт-де-ла-Сельва и был зарегистрирован Национальным институтом географии. Землетрясение было также отмечено в некоторых частях города Жирона. Как выяснилось позже, оно было спровоцировано контролируемым взрывом – так специалисты обезвредили мину времен Второй мировой.

Эту информацию в своем Twitter подтвердил мэр города Хосеп Мария Сервера. Он уточнил, что инцидент произошел между бухтами Тамариуа и Катива. Мина была обнаружена местным жителем Хосепом Пигвертом и его сыном на песчаном дне на глубине 27 метров. Понимая, что она может быть опасна, они вызвали Подводное подразделение Гражданской гвардии. Устройство находилось в 300 метрах от берега и имело размер 3,2 метра в окружности, вес около 300 килограммов. Чтобы обезвредить его, были вызваны специалисты испанской армии из Картахены.

Нейтрализация проходила в три этапа. Сначала саперы взломали взрывоопасный контейнер, затем уничтожили механизм детонации, а после – и саму мину. Всё это сопровождалось взрывами, последний из которых был самым сильным.

Суда и купальщики не допускались в воды, где находилась мина на период ее обезвреживания.