В Витории обнаружили труп женщины

Полиция Страны Басков обнаружила в одном из домов Витории труп женщины. Судя по степени разложения, тело пролежало в доме довольно долгое время.

В полиции сообщили, что тело нашли в минувшую пятницу в доме на улице Юнисеф, который принадлежал погибшей. Признаков насильственной смерти или вторжения в дом не обнаружено.

Расследование началось после того, как в полицию обратился гражданин Испании русского происхождения, который представился братом женщины. 65-летний мужчина, проживающий за пределами Страны Басков, направил в полицию Витории электронное письмо, в котором просил помощи в поисках сестры, поскольку он не мог связаться с ней на протяжении долгого времени.

На основании этого обращения по адресу проживания женщины был направлен патруль. Когда агентам никто не открыл дверь, они вызвали пожарных, которые помогли попасть внутрь жилища, где был найден труп.