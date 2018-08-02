В Вальядолиде подожгли вход в церковь

Неизвестные подожгли боковые двери в Кафедральном соборе Вальядолида. Инцидент произошёл 31 июля рано утром, около 03:00.

Подожжённая дверь ведёт в старинный архив, который, как рассказали в соборе, в настоящее время не используется.

О пожаре без промедления сообщили настоятелю храма Хосе Андрес Кабрерисо и он сразу же пришёл к боковому входу. Огнём повредило только двери, никакого другого материального ущерба нанесено не было.

Мотивы злоумышленников неизвестны. Архиепископство подало заявление в полицию.