В Вальядолиде мужчина устроил стрельбу в деревенском баре

Трагедия потрясла небольшой испанский городок Кастрильо-Техерьего в 40 км от Вальядолида. Рано утром в бар Maribel вошёл вооружённый мужчина. Он совершил несколько выстрелов из ружья, убив 46-летнего мужчину и ранив ещё трёх человек.

Как сообщают в службе спасения, по меньшей мере один из пострадавших, 58-летний мужчина, находится в тяжёлом состоянии. Он был госпитализирован в университетскую больницу Вальядолида. Ещё двое раненых – мужчины в возрасте 50-51 года. Их доставили в больницу Río Hortega в столице провинции.

Мотивы стрелявшего неизвестны. Им оказался 32-летний уроженец Кастрильо-Техерьего, который некоторое время назад уехал из деревни. Полиция задержала мужчину через несколько часов в его собственном доме в Вальядолиде.

Местные жители и администрация шокированы произошедшим. В мэрии сообщили, что у погибшего осталась жена и двухлетний сын. Городские власти полагают, что между двумя мужчинами произошёл конфликт. Оба не были постоянными жителями муниципалитета, но часто бывали в Кастрильо-Техерьего и были хорошо знакомы местным жителям.