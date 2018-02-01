В Валенсии задержали литовца, убившего 16 лет назад двух земляков в Таррагоне

Испанская полиция задержала в Валенсии 49-летнего гражданина Литвы по обвинению в двойном убийстве. В 2002 году в Таррагоне мужчина убил двух других литовцев.

В 2006 году мужчина был объявлен в розыск за убийство. В 2009 году был выдан ещё один ордер на его арест по аналогичному обвинению. Как сообщают в полиции, поиск преступника осложнялся тем, что он сменил фамилию, вступив законным образом в брак.

Литовец принадлежал к преступной группе, которая занималась принуждением соотечественников к занятию проституцией. Информация о нём поступила в 2002 году от литовских властей, которые сообщили об исчезновении группы литовских граждан, в числе которых был и подозреваемый, а также об их возможном нахождении на территории Испании.

В результате расследования местонахождение преступника было установлено. Ему предъявлены обвинения в незаконном удерживании людей, убийстве и вымогательстве.