В Валенсии видеокамера запечатлела, как испанский полицейский бьет женщину на улице

В Сети распространилось видео, на котором видно, как агент Национальной полиции, находящийся при исполнении, бьёт по лицу женщину.

Видеозапись была сделана в одном из районов на севере Валенсии. На ней запечатлён фрагмент перепалки, в ходе которой из уст женщины доносятся угрозы физического насилия в адрес полицейского, в ответ на которые тот наносит ей сильный удар. В результате женщина падает на землю. На записи присутствует ещё один сотрудник полиции, который никак не препятствует действиям напарника.

По информации валенсийской газеты Levante, в местной полиции пытаются выяснить обстоятельства происшествия. В отношении как агрессора, так и его коллеги ведётся внутреннее расследование.