В Валенсии пенсионерка скончалась после столкновения с коровой

По информации газеты El Mundo, инцидент произошёл в воскресенье, 20 августа, во время праздника, посвящённого Вознесению Пресвятой Девы Марии, одним из элементов которого был забег быков. В мэрии города пояснили, что корова атаковала женщину, когда та шла по улице, полагая, что забег уже завершился и животные находились в загоне.

Пожилая женщина была госпитализирована в тот же день в больницу Кастельона. Как сообщили в медучреждении, она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии, однако не смогла оправиться от полученных ранений и в среду скончалась.