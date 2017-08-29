В университет Мериды прислали конверт с жёлтым порошком

Национальная полиция Испании пытается установить происхождение конверта с неизвестным веществом, который пришёл по почте в Национальный университет дистанционного образования в Мериде (Бадахос). Конверт с жёлтым порошком вскрыла в понедельник, 28 августа, одна из сотрудниц вуза.

По информации агентства Europa Press, женщина чувствует себя хорошо и какого-либо влияния на её организм в результате контакта с порошком обнаружено не было, за исключением того, что она разнервничалась из-за подозрительного содержимого. Её коллега обратилась в службу спасения, в связи с чем был приведён в действие соответствующий протокол, предусмотренный для подобных случаев. На место прибыли пожарные, сотрудники полиции и санитарных служб.

Как сообщили власти Эстремадуры, учитывая нормальное состояние здоровья работницы университета, предполагается, что это была неудачная шутка. Тем не менее, расследование продолжается.