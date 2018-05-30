В Уэльве задержан бригадир плантации, который принуждал работниц к сексу

Полиция Уэльвы задержала 47-летнего мужчину, на которого было подано несколько заявлений от иностранок, работающих на уборке клубники в муниципалитете Могер. Он обвиняется в сексуальных домогательствах и принуждениях к половому сношению.

Источники в полиции проинформировали, что задержанный является начальником бригады по уборке урожая, в которую входят пострадавшие женщины, и в его непосредственные обязанности входил контроль работы в поле и распределение рабочих смен.

Показания женщин о преступлениях сексуального характера со стороны начальника совпадают. Задержанного допросили и временно отпустили.