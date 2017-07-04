В Уэльве из-за пожара эвакуированы 400 человек

В районе муниципалитета Минас-де-Риотинто зафиксированы два очага возгорания. Эвакуированы 250 человек, живущие на севере городка Эль-Кампильо и в муниципалитете Трасласьерра. Еще 140 человек в целях предосторожности вывезены из центра для людей с ограниченными возможностями в Эль-Кампильо. Перекрыт участок трассы. В борьбе с огнем участвуют 130 пожарных и 19 самолетов-амфибий и вертолетов. На место происшествия выехали представители региональных властей.