В Торревьехе рыба-игла пронзила серфера

В Торревьехе госпитализирован кайтсерфер, ногу которому пронзила рыба. Во время катания Маркос Гомес Мора неожиданно почувствовал острую боль в лодыжке и обнаружил, что столкнулся с сарганом, известным в народе как "морская игла" из-за своей острой челюсти.

"Я находился с группой кайтсерферов в километре от берега, когда почувствовал сильный укол в лодыжку. Я посмотрел вниз и увидел, что в ноге что-то застряло, и из раны течет кровь", - рассказал Гомес Мора. "Друг помог мне добраться до берега, а отдыхающие вызвали скорую помощь, которая приехала через полчаса. Меня доставили в госпиталь, чтобы убрать кусок рыбьей челюсти", - вспоминает серфер. "Рентген показал, что она сломалась внутри моей ноги, поэтому врачам пришлось сделать операцию, чтобы убрать осколки", - поделился Гомес Мора.

За разъяснениями по поводу случившегося пострадавший обратился к другу, натуралисту и доктору биологических наук Хуану Антонио Пуйолю. "Он определит, что это за рыба: если честно, я не видел ее ни до столкновения, ни после, так как во время катания мы развиваем скорость около 20-30 км/ч. Рыба выпрыгнула из воды, и мне не повезло оказаться рядом в этот момент", - говорит спортсмен.

"Этот случай граничит с невозможным", - объяснил Пуйоль. Он написал об инциденте в своем блоге Crónicas Naturalis de Torrevieja, сопроводив пост фотографиями раны. "Сарганы нередко выпрыгивают из воды, особенно когда им угрожает хищник", - отметил биолог. "Я предполагаю, что рыба или оказалась в опасности, или сочла источником таковой доску для кайтсерфинга, и выпрыгнула на поверхность, чтобы спастись. По стечению обстоятельств, она попала прямо в лодыжку серфера". Впрочем, он воспринял произошедшее не без юмора: "Немного боли, поездка в госпиталь и уникальная байка… Держись, Маркос!"