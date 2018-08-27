В Торревьехе ликвидировали банду домушников

В результате операции было задержано 10 человек. Группировка базировалась в Торревьехе, но преступную деятельность вела в разных регионах Испании. Кражи, в которых подозреваются задержанные, были совершены в провинциях Аликанте, Мурсии, Альмерии и Вальядолиде.

Взломом обычно занимались женщины, которые использовали для вскрытия замка обрезанные пластиковые бутылки, рентгеновские снимки и жестяные банки. Мужчины же вели наблюдение снаружи.

Расследование началось после заявления о краже в Картахене (Мурсия). Следователям удалось установить личности преступников, которыми оказались выходцы из Хорватии.

Семеро членов банды были арестованы в Торревьехе. В Малаге сразу после совершения очередного ограбления было задержано ещё три человека. В ходе операции были проведены обыски и изъяты некоторые драгоценности, украденные преступниками из домов.