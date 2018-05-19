В Теруэле задержаны четыре человека за кражу хамона

Полиция задержала четырёх человек по подозрению в краже 2 тысяч окороков хамона в сушильных цехах в разных точках провинции Теруэль.

Расследование началось после кражи в августе 2016 года, когда со склада в посёлке Альбентоса исчезло 594 окорока общей стоимостью 23 тысячи евро. Позже со склада в Брончалесе было похищено ещё 554 окорока в процессе сушки, а со склада в Море - 350 окороков и 350 палет.

Полиция отмечает высокий уровень подготовки преступников, которые перерезали металлические ограждения, чтобы проникнуть на территорию складов, и пробивали дыры в стенах, чтобы попасть внутрь помещений. Взяв хамон, преступники направлялись в Валенсию, всегда выбирая разные пути.

Все четверо задержанных - испанцы в возрасте от 27 до 45 лет. Арест был произведён в Табернес-Бланкес (Валенсия).