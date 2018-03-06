В Таррагоне за выращивание марихуаны задержан пенсионер

63-летний житель Пла-де-Манлеу (Таррагона) задержан Гражданской гвардией за то, что выращивал марихуану в своём доме.

Сообщается, что мужчина решил выращивать и продавать марихуану, чтобы иметь дополнительный заработок к пенсии.

Подозрения о том, что у пенсионера в доме был парник для выращивания канабиса, возникли у полиции в начале января. В ходе расследования полиция вышла на ещё одного мужчину, который занимался плантацией, а в энергетической компании подтвердили, что расход электричества в доме был больше нормы.

У мужчины в гараже было обнаружено 290 растений канабиса в процессе сушки, что эквивалентно 7,2 кг наркотика, а также дополнительные материалы, которые предположительно использовались для их выращивания.

Пенсионера обвиняют в преступлениях, связанных с наркоторговлей и хищением электроэнергии.