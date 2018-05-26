В Таррагоне вор-домушник притворился астрономом-любителем

Хозяин одной из квартир на улице Тринкет-Велл в Таррагоне обнаружил рано утром в своём жилище мужчину, который хотел его ограбить. Вор попытался сделать вид, что направлялся на крышу, чтобы понаблюдать за звёздами.

Как сообщили в полиции Каталонии, мужчина воспользовался строительными лесами, установленными у фасада здания, и проник внутрь помещения через окно. Хозяин квартиры застал его на кухне за изучением содержимого холодильника. Вместе с другом он удерживал злоумышленника до прибытия полиции, которая арестовала мужчину за кражу со взломом.