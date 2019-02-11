В Таррагоне ликвидировали банду наркоторговцев

Полиция задержала в Таррагоне девять человек по подозрению в участии в преступной организации, занимающейся наркоторговлей. Предполагается, что банда поставляла марихуану и гашиш с юга Каталонии распространителям в Центральную Европу.

Как сообщили в Национальной полиции, было проведено три обыска в домах и помещениях, где члены криминальной организации хранили наркотики.

Расследование началось в августе 2018 года, когда в полицию поступила информация о том, что несколько человек, проживающих в муниципалитете Дельтебре, могут быть причастны к поставкам крупных партий наркотиков в разные европейские города.

Операция была проведена в два этапа. На первом этапе в Камарлесе задержали двух человек. У них изъяли 15 кг гашиша, который был спрятан внутри инвалидного кресла. Наркоторговцы направлялись на автомобиле в Чехию, чтобы передать товар другим наркоторговцам.

На втором этапе полиция сконцентрировала своё внимание на гражданине Испании, который предположительно был ответственным за хранение готовой марихуаны. Он пытался продать 15,5 кг наркотика двум литовцам и одному латвийцу, которые специально прибыли с этой целью в Таррагону. В результате второго этапа операции в Сан-Карлес-де-ла-Рапита было задержано ещё семь человек.

Помимо наркотиков, полиция изъяла 38 тысяч евро наличными, несколько мобильных телефонов, а также материалы для вакуумной упаковки наркотиков в большом количестве.

Девятерым задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группировке и преступлениях против общественного здоровья.