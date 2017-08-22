В Таррагоне четыре человека пострадали в результате взрыва автомата с едой

Как сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на экстренные службы Каталонии, четыре человека получили ранения разной степени тяжести в результате взрыва автомата с едой в одном из магазинов Таррагоны.

Взрыв произошёл в магазине на улице Calle Rovira y Virgili около 12:30, когда два человека попытались воспользоваться автоматом. Они находятся в тяжёлом состоянии в госпитале Святого Иоанна XXIII в Таррагоне. От взрывной волны также пострадали двое прохожих, случайно оказавшихся в этот момент рядом со зданием. Их доставили в госпиталь Святой Фёклы с лёгкими ранениями.

Точные причины взрыва пока неизвестны. В пожарной службе сообщили, что конструктивных повреждений в здании не обнаружено. Ущерб был нанесён лишь небольшому помещению, где стояли торговые автоматы. По словам местных жителей, их установили всего несколько дней назад, а сам магазин пока не открылся.