В Стране Басков задержали мужчину за террористическую пропаганду

Гражданская гвардия задержала на этой неделе в Андоайне (Гипускоа) 24-летнего марокканца, который размещал в Сети материалы с пропагандой джихадистских идей и планировал отправиться в зону конфликта, чтобы принять участие в боевых действиях.

Задержанный распространял пропаганду через Facebook и Youtube. Он поддерживал контакты с представителями подразделений террористической организации ДАИШ, специализирующимися на идеологической работе, и, благодаря этому, имел доступ к оригинальным материалам из Сирии и Ирака.

В Министерстве внутренних дел Испании сообщают, что виртуальная деятельность марокканца не ограничивалась распространением контента в социальных сетях, поскольку он также перешёл к активному привлечению бойцов в террористическую организацию.

В доме задержанного был проведён обыск, в ходе которого агенты Гражданской гвардии конфисковали различные материалы.