В Стране Басков создали игру по мотивам террористической атаки ЭТА

Сюжет разворачивается вокруг четырёх персонажей: полицейского, его жены и двух членов ETA. Есть и пятый персонаж, который появляется в игре при определённых условиях. В зависимости от решений, принимаемых игроком, события могут развиваться по разным сценариям. Всего предполагается 13 возможных концовок. Игра под названием 13 Minutes Ago доступна для скачивания в Google Play.

Автор игры – графический дизайнер Алайн Салабарде. По его словам, именно игровой формат позволяет рассказать эту историю, благодаря его интерактивности. Зритель не только наблюдает за происходящим, но и является непосредственным его участником, что невозможно в фильме или книге.

Салабарде родился в Бильбао, вырос в Южной Африке, работал кинорежиссёром в Нью-Йорке, а в настоящее время живёт в Австрии где занимается созданием игр.