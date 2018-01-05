В Стране Басков пару смыло с берега прибоем

Cильная волна, обрушившаяся на берег в Дебе (Гипускоа), унесла жизни двух человек.

Как сообщают в баскском Департаменте безопасности, погибшие – 67-летний мужчина и 65-летняя женщина, которые проживали в Витории. Во время инцидента они находились у волнореза, передаёт 20 minutos.

Один из очевидцев, заметив, что пара оказалась в воде, бросился им на помощь, однако, спасти утопающих ему не удалось. Прибывшие по вызову спасатели извлекли тела погибших. По словам сотрудников экстренных служб, после падения мужчина сразу же потерял сознание, а женщина сперва пыталась помочь ему, но её унесло течением.

Местные власти отмечают, что площадка у волнореза, где произошёл несчастный случай, является опасной зоной и не предназначена для прогулок. Несмотря на то, что формального запрета на нахождение на этой территории нет, в мэрии указали на беспечность погибших и призвали не приближаться к воде при сильных волнах.

В день происшествия баскская метеорологическая служба объявила с 16:00 до 20:00 оранжевый уровень опасности в прибрежной зоне из-за волн высотой до 5 метров. Несчастный случай был зарегистрирован в 16:45.