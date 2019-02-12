В Стране Басков неизвестные похитили глаз выброшенного на берег кита

На берег Сопеланы (Страна Басков) выбросило кита. Команда биологов, занимавшаяся изучением тела, обнаружила, что одна из глазных впадин животного была пуста – кто-то вырезал его глаз.

Предположительно это случилось в понедельник утром.

Специалисты отмечают, что глаз кита представляет большую ценность для исследования оптических нервов этих животных.

17-метрового кита заметили в воде неподалёку от берега в воскресенье, 10 февраля. На протяжении трёх часов кит боролся со стихией, но в конечном итоге его вынесло на песок, и он умер.

Вес тела кита составлял около 20 тонн. Из-за его размеров возникли сложности с тем, чтобы убрать тело. Властям пришлось использовать экскаватор, чтобы поднять его, после чего его погрузили на специальный грузовик и доставили на свалку в Артигасе.