В совершении теракта в Барселоне подозревают 17-летнего выходца из Марокко

Теракт в Барселоне мог совершить 17-летний Муса Укабир - младший брат Дриса Укабира, задержанного ранее. Дрис увидел свои фотографии по телевизору, сам пришел в полицию и заявил, что его документы похитили.

При этом даже сам Дрис Укабир не отрицает, что теракт в Барселоне мог совершить его младший брат. В социальных сетях молодой человек неоднократно писал, что "поубивал бы всех неверных".

По предварительной версии, именно Муса был за рулем микроавтобуса, который сбивал пешеходов на бульваре Рамбла. Ему удалось убежать и угнать другой автомобиль. Его он тоже позже бросил, а хозяина машины убил.

Муса и Дрис - выходцы из Марокко. При этом Муса является гражданином Франции.