В Севилье сошёл с рельсов пассажирский поезд

По меньшей мере 21 человек пострадал в результате схода с рельсов пассажирского поезда Малага-Севилья. Инцидент произошёл на отрезке между станциями El Sorbito и Arahal в Севилье.

Один человек получил серьёзные ранения и был доставлен вертолётом спасательной службы в больницу Virgen del Rocío в Севилье, передаёт Europa Press.

Первое сообщение о происшествии поступило в службу 112 29 ноября в 10:12. Поезд с 70 пассажирами на борту выехал из Малаги в 07:40. На 22-ом километре линии Утрера-Марчена с рельсов сошёл третий вагон из-за сильных осадков. Сообщается, что с утра этот участок был закрыт для движения из-за погодных условий, и его открыли только в 09:25.

Движение на линии временно приостановлено. Вместо поездов Севилья-Малага и Малага-Севилья был пущен автотранспорт. На линии Альмерия-Севилья на участке от Гранады до Севильи перевозка пассажиров также осуществляется по автодорогам.

Как сообщили в Координирующей службе по чрезвычайным ситуациям Андалусии, сотрудники экстренных служб оказали помощь пострадавшим на месте происшествия. Для ликвидации последствий аварии также был направлен технический состав из Кордобы.