В сетях каталонского рыбака обнаружили страшную находку

Во время работы в прибрежной зоне города Тосса-де-Мар (Жирона) рыбак из Паламоса обнаружил труп, сообщают информационные агентства Каталонии. Полуразложившееся тело попало в его сети и было поднято вместе с ними на борт рыболовного судна.

После этого рыбак вернулся в порт и сообщил о своей находке в полицию. В связи с обнаружением трупа был мобилизован специальный судебный отряд, прибывший в порт Паламоса. Личность погибшего пока не установлена. По предварительным данным, это был мужчина. Идентифицировать его предстоит экспертам Института судебной медицины Жироны (IMLG).