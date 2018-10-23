В Ронде обвалились стены средневековых арабских бань

Сильные ливни в Андалусии нанесли ущерб культурному наследию в старинном городе Ронда (Малага). Мощный поток воды разрушил стены арабских бань XIV века и едва не повредил Римский мост, или Пуэнте-Вьехо.

За пять часов в Ронде выпало от 200 до 300 мм осадков, что привело к резкому повышению уровня реки Гуадалевин, через которую проложен «старый» мост. Мощный поток воды размыл почву, что привело к обвалу стен и пятидесятилетних кипарисов. Арабские бани расположены рядом с главной достопримечательностью Ронды – Пуэнте-Нуэво («новый мост»).

Испанские метеорологи в выходные ввели красный уровень опасности во всей провинции Малага.