В Риполе проходят обыски в связи с терактами

Ранее стало известно, что организатором терактов и лидером всей ячейки мог быть 45-летний имам Риполя Абдельбаки ас-Сати. Его жена и дети живут в Марокко, а сам он в 2015 году перебрался в Риполь. Здесь же проживал Муса Укабир, которого ранее считали непосредственным исполнителем теракта на Рамбле. Теперь полиция разыскивает другого террориста. Это 22-летний Йонас Абуякуб. По данным правоохранительных органов, он - единственный, кто остался в живых и кому удается скрываться до сих пор. И именно он был за рулем автомобиля, давившего людей на бульваре, полагают полицейские.

Сейчас обыски проводятся не только в доме имама, но и по другим адресам, уточняют испанские СМИ. В минувшее воскресенье полицейские также побывали в местной мечети, где тщательно исследовали места, в которых обычно сидел имам. Они пытались найти материал для экспертизы ДНК.