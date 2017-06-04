В провинции Малага задержаны британцы, сдававшие в аренду своих дочерей

В городе Картама (провинция Малага) задержана супружеская пара из Великобритании. В Испанию они убежали с Майорки после того, как стало известно, что супруги сдавали в аренду своих несовершеннолетних дочерей педофилу.

Расследование было начато в 2009 году. Выяснилось, что британцы продавали своих детей мужчине, который считался другом семьи. Как только эта история всплыла наружу, 54-летний британец и его 59-летняя жена сбежали в Малагу, где прятались в сарае на одной из ферм.