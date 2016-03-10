В провинции Малага произошло землетрясение

На юге Испании произошло землетрясение, которое почувствовали жители нескольких муниципалитетов провинции Малага. Подземные толчки силой 4,5 балла по шкале Рихтера были зафиксированы в 0:45 в четверг.

Эпицентр находился в море на глубине 22 километра, сообщает Национальный географический институт Испании. На пульт дежурного службы 112 поступили десятки звонков из Малаги, Эстепоны, Фуэнхиролы.

В течение ночи произошло несколько повторных толчков. Самый мощный – силой 3,3 балла – был зафиксирован уже утром, около 7:00.