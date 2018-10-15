В пригороде Марбельи вооружённые люди ограбили игорный клуб

У грабителей было по меньшей мере два пистолета. Ограбление было совершено после полуночи, в самые загруженные часы работы заведения на площади Хуан Масиас. Злоумышленники сделали два выстрела, но никто не пострадал. Полиция отмечает, что скорее всего грабители стреляли в воздух просто чтобы напугать людей.

Преступники скрылись с деньгами на общую сумму более 8 тысяч евро.

Ведётся расследование. Полиция разыскивает трёх человек.