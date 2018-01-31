В пригороде Барселоны задержали марокканца, планировавшего теракт

Как сообщают в полиции, арестованный причисляет себя к моджахедам. После задержания он выразил сожаление о том, что ему не удалось попасть в Сирию и перейти к насильственным методам джихада, а также одобрительно отозвался о теракте в Барселоне.

В Министерстве внутренних дел Испании сообщают, что в результате проведённой операции была нейтрализована угроза теракта. По информации следствия, не имея возможности попасть в Сирию, в связи с усилением пограничного контроля соседними странами, задержанный собирался организовать нападение в Испании. Он заявил, что при наличии большого фургона, он повторил бы августовский теракт на бульваре Ла-Рамбла.

Расследование в отношении марокканца началось в июне 2017 года. Подозреваемый был частым гостем интернет-страниц, посвящённых джихадизму и вооружению, а также призывал своё окружение стать «настоящими мусульманами». При этом сам он пренебрегал мусульманскими ритуалами и не посещал мечеть, руководствуясь принципами «благоразумного скрывания веры».