В порту Барселоны паром врезался в подъёмный кран и спровоцировал пожар

На записи видно, что паром не может остановиться и врезается в конструкцию, а работники вынуждены спасаться, разбегаясь в разные стороны. В результате столкновения кран вместе с грузом рухнул на землю, и в этот момент произошло возгорание.

Администрация порта заявила, что инцидент произошёл из-за плохой погоды. Из-за сильного ветра судно отклонилось от намеченного пути, и экипаж не смог его во время остановить.

Никто из 419 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал, лишь у двух из них случились приступы паники.

В связи с пожаром были приняты соответствующие меры химической защиты, хотя в администрации подчёркивают, что нет признаков того, что содержимое контейнеров было токсичным.