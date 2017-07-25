В Пиренеях более 200 овец сбросились со скалы

Как позже выяснилось, овцы прыгали вниз, спасаясь от медведя. Причем 169 овец были найдены на территории Каталонии, а остальные - по ту сторону границы, во Франции, сообщает информационное агентство Europa Press. На одной из овец нашли следы шерсти медведя.Следователи восстановили картину произошедшего. По их версии, медведь напал на одну овцу, а все стадо в страхе бросилось бежать в сторону обрыва. Животные падали с высоты в 200 метров.

Специалисты стараются держать под контролем популяцию медведей в Пиренеях, чипируя хищников и наблюдая за их передвижением. Но в данном случае им пока не удалось установить, кто конкретно атаковал стадо.